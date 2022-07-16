غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جدة اليوم، بعد المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”.

ولي العهد في وداع رئيس الإمارات:

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

