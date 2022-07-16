غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جدة اليوم، بعد المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية”.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد في مقدمة مودعي سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مغادرته #جدة بعد المشاركة في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية.#واس pic.twitter.com/FGg94JaOus
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 16, 2022
ولي العهد في وداع رئيس الإمارات:
وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
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