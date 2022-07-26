التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الحكومة في أثينا.

فيديو | ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي رئيس وزراء اليونان في قصر الحكومة في أثينا #ولي_العهد_في_اليونان#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/8QKfR1rnla — صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022

ترحيب حار بولي العهد:

ونشرت “الإخبارية” لقطات من لقاء ولي العهد برئيس وزراء اليونان، حيث نقلت عن الأمير محمد بن سلمان قوله لـ ميتسوتاكيس: سعيد جدًّا لوجودي في اليونان، وممتن جدًّا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة لي وللسعودية.

فيديو | #ولي_العهد لرئيس الوزراء اليوناني: سعيد جدا لوجودي في اليونان، وممتن جدا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة لي وللسعودية. #ولي_العهد_في_اليونان #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/i6GCdDIWvw — صحيفة المواطن (@almowatennet) July 26, 2022

اتفاقيات بين البلدين:

وتابع ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني: العلاقات بين السعودية واليونان علاقة تاريخية، وسيكون هناك اتفاقيات سيتم توقيعها بين البلدين.

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جمهورية اليونان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.