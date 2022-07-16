عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤله بأن تؤدي قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة اليوم إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة.

فيديو | #ولي_العهد: ازدهار المنطقة ورخائها يتطلب في الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/1WR4RBnMoy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

وقال ولي العهد في كلمته الافتتاحية: متفائلون أن تؤدي قمة جدة للأمن والتنمية إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها، ونتمنى من العالم احترامها.

مستقبل المنطقة

وأضاف ولي العهد: مستقبل المنطقة يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتركز على الاحترام المتبادل بين دولها وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والتعاون نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

اكتمال منظومة الأمن والاستقرار

ولفت إلى أن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين.

حل القضية الفلسطينية

وأضاف : نؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.