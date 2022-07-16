شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة احترام إيران لسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

فيديو | كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/saMGr80B5f — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022

وقال ولي العهد خلال كلمته الافتتاحية في قمة جدة للأمن والتنمية :ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة”

وأضاف أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخراً بسبب جائحة كوفيد -19 ، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

وحول أمن الطاقة العالمي، لفت ولي العهد إلى أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وحول الشأن اليمني أكد ولي العهد أن المملكة دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني – يمني وفقا للمرجعيات الثلاث.

وعبر ولي العهد عن أمله في أن تؤسس قمة جدة للأمن والتنمية لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الإستراتيجية.