أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الدعم الحكومي في نيوم يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 600 مليار ريال.

وقال ولي العهد، لعدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم ذا لاين، نعتقد أن المرحلة الأولى في نيوم ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال

أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب

وأضاف “لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، ونيوم ستضيف ترليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 ترليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 ترليونات”.

وقال ولي العهد، إن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.

الحديث عن عدد السكان

والمرحلة الأولى لنيوم بدأت وستنجز بحلول 2030 وسيكون عدد السكان حينها 1.5 مليون نسمة و9 ملايين نسمة بحلول 2045

وفي 2027 سنجمع رأس المال بما يبلغ نحو 500 مليار ريال ونعتقد أن 200-300 مليار ستأتي من الخدمات التي ننشئها للمرحلة الأولى في نيوم وسنذهب للسوق لجمع 200-300 مليار ريال إضافية.

وأوضح أن صندوق استثمارات نيوم ضخم وسيستثمر في الشركات لتعمل داخل نيوم والمرحلة الأولى للصندوق ستكون 300 مليار وقد تصل لـ 400 مليار ريال، وبحلول 2030 نريد 50-60 مليون نسمة في المملكة.. 25 مليون سعودي و 25 مليون وافد

الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة ونيوم ستعتني بـ 10 ملايين، حتى 2030 ستعتمد نيوم على الدعم الحكومي وبعد ذلك ستكون مستدامة.

وأضاف “سنحاول أن نجعل النقل في نيوم أكثر فاعلية وأفضل سعراً، وحتى 2030 ستعتمد نيوم على الدعم الحكومي وبعد ذلك ستكون مستدامة”.

الإعلان عن تصاميم ذا لاين

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، أعلن عن تصاميم مدينة “ذا لاين”، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

وكان سموه قد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل في يناير من العام الماضي.

بيئة خالية من الشوارع والسيارات:

وتأتي تصاميم مدينة “ذا لاين”، انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.