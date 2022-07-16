التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، في جدة، اليوم، دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ودولة رئيس وزراء #العراق يستعرضان في #جدة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.#واس pic.twitter.com/tiBj9RpePr — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022

استعراض العلاقات:

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، ووزير النفط السيد إحسان عبدالجبار إسماعيل، ووزير التجارة الدكتور علاء أحمد حسن، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي.