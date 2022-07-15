رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن اجتماعاً موسعاً بقصر السلام في جدة.

لقاء الملك سلمان وبايدن:

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد بن سلمان وبايدن يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر السلام – المواطن

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.