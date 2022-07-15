عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في قصر السلام بجدة.
#فيديو_واس | جانب من جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها سمو #ولي_العهد والرئيس الأمريكي، بقصر السلام في #جدة. #القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#واس pic.twitter.com/Cw7m3bWZxZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022
لقاء الملك سلمان وبايدن:
والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.
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