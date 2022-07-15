عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في قصر السلام بجدة.

لقاء الملك سلمان وبايدن:

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.