تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

تهنئة بعيد الأضحى:

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج.