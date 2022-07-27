زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، موقع أكروبوليس، على هامش زيارته لليونان، والذي يعتبر من أبرز المعالم الأثرية القديمة في العاصمة اليونانية أثينا.

معلومات عن موقع أكروبوليس:

وتستعرض “المواطن” فيما يلي أبرز 7 معلومات عن موقع أكروبوليس:

1- الموقع عبارة عن منطقة أثرية تعود لليونانيين وتقع على هضبة عالية من الصخور، وتتمتع بمكانة تاريخية وتعتبر نقطة جذب سياحي منذ قرون.

2- تم إدراج موقع أكروبوليس على قائمة المواقع التراثية العالمية؛ لاحتوائه على العديد من المعابد التي تعود للقرن الخامس قبل الميلاد، ومنها معبد البارثينون الذي يعد واحدًا من الرموز المهمة للحضارة الغربية المستحدثة، حيث امتاز بالهندسة المعمارية الكلاسيكية الفريدة.

3 – مصطلح أكروبوليس هو يوناني إغريقي يتكون من جزأين، وهما أكروس وبوليس وتعني المدينة العالية في اللغة القديمة، فكان اليونانيون يصممون لكل مدينة مهمة أكروبوليس، ليتخذوها قاعدة حصينة عند الغزو الخارجي لمقاومة القوات الغازية حتى النهاية.

إطلالة رائعة:

4 – هضبة أكروبوليس لها إطلالة رائعة تسمح لزوارها بمشاهدة العاصمة اليونانية أثينا كلها وجميع ضواحيها.

5 – خصصت الحكومة اليونانية في أعلى قمة الجبل مجموعة من المناظير تتيح للسياح مشاهدة العاصمة أثينا وحتى أزقتها بمشاهد بانورامية بزاوية 360 درجة.

6 -يقع المعبد على قمة صخرة ضخمة مسطحة ترتفع عن سطح البحر بنحو 150 مترًا، وتمتد على مساحة 30 ألف متر مربع في أثينا.

7 – تم اكتشاف آثار تعود إلى عام 3 آلاف قبل الميلاد في الموقع، وهي عبارة عن منازل وقصر للحاكم آنذاك حيث قام أحد رجال الدولة اليونانية وهو بريكليس بإنشاء الأكروبوليس في أثينا.