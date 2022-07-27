قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برفقة دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، ومعالي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، بزيارة لمنطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا.

مبانٍ ومناطق ومسارح:

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على ما تحتويه منطقة الأكروبوليس الأثرية من مبانٍ ومناطق ومسارح أثرية شملت مبنى أريثيون، ومنطقة بيلفادير، ومنطقة بارثينيون، ومسرح ديونيسوس، ومسرح اديون هيروديس.

