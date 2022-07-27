شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في متحف الأكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يشرف حفل العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء اليوناني، ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.#ولي_العهد_في_اليونان#واس pic.twitter.com/hadeBmFs3z — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 26, 2022

مذكرة تفاهم:

وقد شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.

وتجول سمو ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.