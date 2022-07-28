وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، إلى قصر الإليزيه وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبليه.

فيديو | الأمير محمد بن سلمان يصل إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس وفي مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي #الإخبارية

⁧#ولي_العهد_في_فرنسا⁩ pic.twitter.com/jLxnQ79zAq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2022

وكانت قد أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه اليوم.

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما سيناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع القيادة الفرنسية.