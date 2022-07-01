أعلن نادي ليفربول الإنجليزي- قبل قليل- عن تمديد عقد لاعبه المصري محمد صلاح لمدة 3 سنوات حتى صيف 2025.

وتحدث صلاح صاحب الـ30 عامًا لـ موقع ليفربول الرسمي قائلًا: “لقد اتخذ الأمر وقتًا طويلًا ولكن الأمر انتهى الآن وأصبح حقيقة”.

وأضاف صلاح: “يجب أن نحقق المزيد من الإنجازات وأن نكون أشخاصًا متفائلين”.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول:

يذكر أن صلاح سجل 156 هدفًا في 254 هدفًا في كل المسابقات مع الريدز.

وكان صلاح تُوج بألقاب “الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس إنجلترا، كأس الرابطة” مع ليفربول.

صلاح يُنهي الجدل:

وحسم صلاح الجدل وفضّل البقاء مع ليفربول رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.