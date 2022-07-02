وجه اللاعب المصري محمد صلاح رسالة إلى وكيل أعماله الكولومبي رامي عباس، وذلك بعد التجديد مع ليفربول الإنجليزي أمس الجمعة.

ونشر صلاح صورة له وهو يجدد عقده مع ليفربول حيث نشر عبر “تويتر” إيموجي ضحكة ضد وكيل أعماله الذي كان يرغب في البحث له عن ناد آخر.

وفي وقت سابق، تفوق المصري صلاح، لاعب فريق ليفربول، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعد تجديده مع الريدز أمس الجمعة.

محمد صلاح يحصل على أعلى راتب في ليفربول

وكشفت التقارير أن صلاح صاحب الـ30 عامًا سينال راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول.

صلاح يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، كريستيانو رونالدو يتقاضى 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، دي بروين يتقاضى 384 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

تعليق محمد صلاح بعد التجديد

وتحدث صلاح صاحب الـ30 عامًا لـ موقع ليفربول الرسمي قائلًا: “لقد اتخذ الأمر وقتًا طويلًا ولكن الأمر انتهى الآن وأصبح حقيقة”.