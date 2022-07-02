وجه اللاعب المصري محمد صلاح رسالة إلى وكيل أعماله الكولومبي رامي عباس، وذلك بعد التجديد مع ليفربول الإنجليزي أمس الجمعة.
😅@RamyCol pic.twitter.com/kjGJmM5ug9
— Mohamed Salah (@MoSalah) July 2, 2022
ونشر صلاح صورة له وهو يجدد عقده مع ليفربول حيث نشر عبر “تويتر” إيموجي ضحكة ضد وكيل أعماله الذي كان يرغب في البحث له عن ناد آخر.
وفي وقت سابق، تفوق المصري صلاح، لاعب فريق ليفربول، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعد تجديده مع الريدز أمس الجمعة.
محمد صلاح يحصل على أعلى راتب في ليفربول
وكشفت التقارير أن صلاح صاحب الـ30 عامًا سينال راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول.
صلاح يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، كريستيانو رونالدو يتقاضى 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، دي بروين يتقاضى 384 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.
تعليق محمد صلاح بعد التجديد
وأضاف صلاح: “يجب أن نحقق المزيد من الإنجازات وأن نكون أشخاصًا متفائلين”.
يذكر أن محمد صلاح سجل 156 هدفًا في 254 مباراة في كل المسابقات مع الريدز.
وكان صلاح تُوج بألقاب “الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس إنجلترا، كأس الرابطة” مع ليفربول.
وحسم صلاح الجدل وفضّل البقاء مع ليفربول رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.
اترك تعليقاً