لا يزال اللاعب المصري محمود عبد المنعم الشهير بـ ” كهربا” يُعاني من آثار كسب نادي الزمالك المصري لقضيته ضد اللاعب المتواجد حاليًا في صفوف نادي هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.

وذكر نادي الزمالك عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الاثنين أن كهربا تم تغريمه مليوني دولار أمريكي بجانب 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019، كما تم إيقافه لمدة 6 أشهر.

رد فعل محمود كهربا

وبحسب التقارير فإن كهربا ينوي التقدم بشكوى والتوجه للقضاء بسبب شكوى الزمالك، مؤكدًا على صحة موقفه القانوني بأن نادي الزمالك قام بتزوير عقده الجديد الذي تقدم به كمستند في الشكوى التي كسبها ضد اللاعب التي أثمرت عن إيقافه لمدة 6 أشهر.

غرامة مليونا دولار

يذكر أنه بحسب الحكم الذي كسبه الزمالك ضد اللاعب محمود كهربا فإن اللاعب يتعين عليه دفع مليوني دولار أمريكي كغرامة لمصلحة الفريق الأبيض.

ولعب كهربا من قبل في صفوف الفريق الأبيض من 2015 إلى 2019 خلالها لعب لنادي الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسمين خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وخرج محمود كهربا على سبيل الإعارة من الأهلي المصري بطلب من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الأهلي.