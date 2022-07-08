لقى شخصان حتفهما بسبب فيروس ماربورغ القاتل للغاية في غانا بينما يستعد المسؤولون لتفشي محتمل، وكلا الشخصين لم يكن لهما على علاقة ببعضهم، مما يشير إلى أن المرض قد ينتشر على نطاق أوسع.

وجاءت الاختبارات الأولية إيجابية للفيروس ويتم إعادة تحليل العينات من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، وإذا تم تأكيد ذلك، فستكون المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف ماربورغ في غرب إفريقيا، بعد تفشي صغير في غينيا العام الماضي.

وترسل منظمة الصحة العالمية خبراء لدعم مسؤولي الصحة الغانيين وتعقب الاتصالات الوثيقة للضحايا، ويوصف الفيروس بأنه ابن عم الإيبولا القاتل.

أعراض فيروس ماربورغ

وتم وصف الفيروس شديد العدوى بأنه التهديد الوبائي الكبير التالي، ويصبح المرضى المصابون بالعدوى أشبه بالأشباح، وغالبًا ما تصبح وجوهًا بلا تعبير، وعادة ما يكون مصحوبًا بنزيف من فتحات متعددة، بما في ذلك الأنف واللثة والعينان والمهبل.

وقال الدكتور فرانسيس كاسولو، ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا: السلطات الصحية على الأرض تحقق في الوضع وتستعد لاستجابة محتملة لتفشي المرض، ونحن نعمل عن كثب مع الدولة لتكثيف الكشف وتتبع جهات الاتصال والاستعداد للسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال مسؤولون إن المريضين الغانيين عانا من الإسهال والحمى والغثيان والقيء، ولم يتم الكشف عن أعمارهم وجنسهم.