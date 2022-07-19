ساء الوضع المرتبط بتفشي فيروس كورونا في الصين خلال مطلع الأسبوع، حيث أعلن المزيد من الأماكن عن تسجيل حالات إصابة بمرض كورونا، وتم فرض القيود لمكافحة انتشاره، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

بيهاي أحدث بؤرة للمرض

وتعتبر مدينة “بيهاي” السياحية الساحلية الواقعة في مقاطعة جوانجشي بجنوب الصين، أحدث بؤرة لتفشي فيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 560 حالة إصابة خلال أسبوع منذ ظهور أول حالة إصابة تم اكتشافها.

حالات إغلاق في الصين

وأغلقت المدينة منطقتين على الأقل، حيث طلبت من السكان في المنطقتين البقاء في منازلهم، مع القيام بجولات متعددة من حملات إجراء الاختبارات الجماعية. وتسبب فرض القيود في تقطع السبل بأكثر من 2000 سائح، بينما تبدأ العطلة الصيفية الخاصة بالمدارس في جميع أنحاء الصين.