قالت شبكة CNN نقلًا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المحتملة لتايوان، تثير مخاوف من أن الصين قد تتدخل في المجال الجوي، ويكون لها رد فعل على واشنطن.

وتابع: يشعر مسؤولو إدارة بايدن بالقلق من أن الصين قد تسعى لإعلان حظر الطيران فوق تايوان قبل زيارة بيلوسي، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن الصين يمكن أن ترد أيضًا من خلال تحليق طائرات مقاتلة إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مما قد يؤدي إلى رد من كل من تايوان والولايات المتحدة.

وبالفعل كانت الصين قد أرسلت طائرات حربية إلى منطقة تحديد منطقة الدفاع الجوي التي أعلنتها تايوان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وهو عمل لا ينتهك أي قانون دولي، ولكنه عادة ما يؤدي إلى اتخاذ تايوان إجراءات دفاعية احترازية.

سبب زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان:

وكانت بيلوسي تخطط للقيام برحلة إلى تايوان في الأسابيع المقبلة، ورغم أن هناك أعضاء آخرين في الكونجرس ومسؤولين أمريكيين سابقين قد زاروا تايوان هذا العام، إلا أن زيارة رئيسة مجلس النواب لها معنى آخر، إذ إنها أعلى مسؤول أمريكي يذهب إلى هناك منذ 25 عامًا.

تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن:

تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين بشأن قضية تايوان في الأشهر الأخيرة، حيث لطالما زعم الحزب الشيوعي الصيني أنه حكم تايوان ديمقراطيًّا كجزء من أراضيه، وتعهد مرارًا بـ إعادة التوحيد مع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة بالقوة إذا لزم الأمر.

والتزمت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، مما أثار مخاوف المشرعين الأمريكيين، حتى إن الرئيس الأمريكي كان قد صرح في إحدى المناسبات أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال مهاجمة بكين لها.

موقف بايدن:

وأشار الرئيس جو بايدن إلى مخاوف من الجيش الأمريكي بشأن زيارة بيلوسي، حيث قال يوم الأربعاء: أعتقد أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع.

وفي المقابل، قالت بيلوسي: إنه من المهم إظهار الدعم لتايوان. لكنها قالت: إنها لن تناقش أي خطط سفر.

تعليق الصين:

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في معرض إبداء معارضته لزيارة بيلوسي: إنها ستنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وتضر بسيادتها ووحدة أراضيها.