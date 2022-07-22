يبدو أن الثنائي مختار علي وعبدالفتاح آدم في طريقهما للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف مختار علي وعبدالفتاح آدم

وتلقى مختار علي العديد من العروض مؤخرًا، وينتظر أن يحسم المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا مصيره مع النصر، فيما أكد الصحافي خالد الرشيد، أن عبدالفتاح آدم خارج صفوف العالمي بنسبة كبيرة في الموسم الجديد.

ولعب مختار علي الموسم الماضي في صفوف الطائي، وتؤكد تقارير رغبة التعاون في التعاقد معه، فيما ابتعد عبدالفتاح آدم عن المشاركة باستمرار بسبب الإصابات المتكررة، وتشير أنباء إلى تفاوض الفتح، الخليج والوحدة لضمه.

ومن المتوقع أن يحسم رودي جارسيا مصير مختار علي وعبدالفتاح آدم خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم.

النصر يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، غادر النصر إلى إسبانيا بالأمس، وسيخوض 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 12 أغسطس المقبل، وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).