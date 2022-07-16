رحل المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا بشكل رسمي عن قيادة منتخب بيرو، وذلك بعد الفشل في قيادة المنتخب اللاتيني لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

سبب رحيل ريكاردو جاريكا:

وكان المنتخب اللاتيني خسر من المنتخب الأسترالي في مباراة الملحق المؤهلة لنهائيات مونديال قطر، ليرحل جاريكا صاحب الـ 64 عامًا عن قيادة منتخب الأحمر والأبيض بعد 7 سنوات من العمل.

وكان جاريكا درب النجم أندري كاريلو لاعب نادي الهلال في المنتخب اللاتيني، حيث شارك معه في بطولة كوبا أمريكا عام 2016 ونهائيات كأس العالم 2018 وبطولة كوبا أمريكا 2019، حيث وصل فيها للنهائي أمام المنتخب البرازيلي لكنه خسر اللقب في النهاية.

يذكر أن منتخب بيرو كان ودع بطولة مونديال 2018 من دور المجموعات.