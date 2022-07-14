أبدى مدرب النصر السابق، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا رأيه في انتقال حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا إلى العالمي في الميركاتو الصيفي.

أوسبينا ينضم إلى النصر لموسمين

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بالأمس في حسم صفقة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا رسميًا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين.

خورخي دا سيلفا متفاجئ من الصفقة

وعلق دا سيلفا على الصفقة خلال تصريحاته لموقع Blog Deportivo قائلًا: “فوجئت بتوقيع الحارس الكولومبي أوسبينا للنصر، وأنا أتابع الأخبار”.

وتابع: “ليس لأن الدوري السعودي دوري سيئ، لكن كنت أعتقد فقط أن أوسبينا، لأسباب تتعلق بالسن، يمكن أن يكون لديه خيارات أخرى في السوق والبقاء في مستوى تنافسي أعلى، والواضح أن الدوري السعودي ليس مثل الدوري الإيطالي”.

وشدد مدرب النصر السابق، على أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعد الأهم في المنطقة، كما أن أوسبينا مطالب بالحفاظ على مستوى تنافسي جيد، لأنه انضم إلى فريق يريد أن يصبح بطلاً”.

وبشأن شائعات انتقال أوسبينا إلى ريال مدريد، قبل أن يوقع للنصر، قال: “أهم شيء بالنسبة للاعب هو اللعب، كما أن أوسبينا سيكون عليه مسؤولية الحفاظ على المستوى الذي يسمح له بمواصلة المساهمة بجودته في الفريق المنتخب الكولومبي”.

جدير بالذكر أن خورخي دا سليفا تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في فترتين سابقتين، الأولى موسم 2009 / 2010، والثانية موسم 2014 / 2015.