أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، توماس توخيل، أن الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج، سيشكل إضافة مهمة للبلوز.

توخيل يُشيد برحيم سترلينج

وقال توخيل خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” “سيكون رحيم سترلينج إضافة كبيرة لنا.. آمل أن يساعد في تشكيل فريقنا، من خلال الظهور بصورته الحقيقية”.

وأضاف: “بالنسبة لي، هو لاعب هائل، وله تأثير كبير في السنوات الأخيرة على كرة القدم الإنجليزية.. كما أنه في عمر مثالي الآن 27 عامًا لتحمل المسؤولية تجاه اللاعبين الشباب، وأن يكون مثالًا يُحتذى به”.

وتابع مدرب تشيلسي: “ما قدمه رحيم سترلينج لسنوات بالنظر إلى عمره، وتعطشه للمسؤولية، وأسلوبه في اللعب ومقدار حدته، أمر رائع.. هذا هو المعيار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو بالضبط ما نحتاج إليه”.

الرحيل عن مانشستر سيتي

وبدأ سترلينج مسيرته الكروية في ليفربول، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في عام 2015، وقدم مستوى مميزًا معه، ووجه رسالة مؤثرة لجماهيره، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتقل رحيم سترلينج إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2027، وانخرط في التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.