دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على المنطقة والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات من نشاط بالرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد.

مدني عسير يشدد على التقيد بالتعليمات

وأهاب مدني عسير بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يُبَث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

رفع درجة الجاهزية

وأكدت المديرية أنها تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

بدورها، رفعت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية وبلدياتها التابعة جاهزيتها؛ لرفع مخلفات الأمطار التي تشهدها منطقة عسير؛ لإزالة الأنقاض وفتح الطرق وسحب المياه المتجمعة ونظافة المواقع المستهدفة عبر إزالة نواتج مخلفات مياه الأمطار؛ للإسهام في عودة الأمور على طبيعتها.