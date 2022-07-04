أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، قائد قوات أمن الحج، أن وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن حج هذا العام.

فيديو | قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي: وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن حج هذا العام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/qnPpTlRuYk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 4, 2022

وأضاف البسامي خلال مؤتمر أمن الحج اليوم أن الخطة الأولى هي خطة حفظ النظام والخطة العامة لمهام ومسؤولية الأمن العام.

وأشار إلى أن يتم العمل على منع الممارسات السلبية التي تخل بالأمن في المشاعر المقدسة موضحًا أنه تم ضبط 63 حملة وهمية مخالفة خلال الأيام الماضية.

وأكد البسامي أن قوات أمن الحج جاهزة للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. موضحًا أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تضمنت الاستعداد لأي محاولات تستهدف الإخلال بالأمن وسلامة ضيوف الرحمن وتكثيف الحضور الأمني واتخاذ كافة التدابير لمنع الجريمة وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة في التفويج.