كشف مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى في الحرس الوطني دكتور ماجد الشمراني، مدى خطورة مرض جدري القرود الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، بمثابة حالة طوارئ صحية عالمية.

فيديو | مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى في الحرس الوطني د. ماجد الشمراني: انتشار جدري القردة ضئيل ونسبة الوفيات 1%.. وانتقال المرض يكون عن طريق التلامس#الإخبارية pic.twitter.com/r1RuD0ferk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022

وقال الشمراني في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن المرض ليس بخطير ولن يكون بنفس تجربة وتفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن طريقة تفشي المرض مختلفة ومعدل انتشاره أقل بكثير.

طريقة انتشار جدري القرود

وأشار إلى أن طريقة انتقال عدوى جدري القرود تكون عن طريق التلامس، موضحًا أن الطفح الجلدي الموجود بجلد المريض والذي يحتوي على سوائل هو الناقل الأساسي للمرض.

وتابع:”أي شخص مصاب ولديه طفح جلدي ينقل العدوى في حال كانت السوائل التي تخرج من سطح الجلد مكشوفة”، لافتًا إلى أن التنفس لا ينقل العدوى بشكل كبير في مرض جدري القرود مثل الأمراض الأخرى.

نسبة الوفيات لا تتعدى 1%

وأكد الشمراني أن جدري القرود غير مميت، مشيرًا إلى أن هناك 17 ألف حالة من المصابين في العالم ونسبة الوفيات لا تتخطى 1 في المئة.