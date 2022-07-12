تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار وسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه، امتدادًا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

إشادة بجهود التنظيم

وثمن الحجاج المغادرون في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة.

وأشادوا بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى -وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وقالت الحاجة منى محمد من الأردن: “الحج كان ميسراً ومريحاً في كل مراحل أداء المناسك بفضل الله ثم جهود الجهات الحكومية والخدمية الموجودة في المشاعر المقدسة، داعيةً الله عز وجل أن يجزي القائمين والعاملين خيراً على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات جليلة.

تعامل طيب وترحيب متواصل

كما نوه الحاج يوسف عبدالله المنسي من الأردن بالترتيب والتنظيم المميز الذي صاحب حج هذا العام على جميع المستويات الأمنية والمرورية طوال أيام الحج وتوفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وبما وجدوه من تعامل طيب وترحيب من العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عند القدوم وعند المغادرة.

وأكدت الحاجة هدى الملكاوي من مدينة إربد الأردنية أن حج هذه السنة حقق قفزة نوعية في الخدمات وتيسير أداء مناسك الحج. من جهته أبدى الحاج فخري مفرح الخضوري إعجابه الشديد بالتنظيم والأعمال كافة بالمشاعر المقدسة، والعناية بالحجاج التي أسهمت في تيسير أداء النسك.