تواصل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال ضيوف الرحمن العائدين لدولهم بعد أدائهم فريضة الحج، وذلك في ظل متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الذي أكد أهمية تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج.

استقبال الحجاج:

واستقبلت المدينة عددًا من وفود الحجاج العائدين لدولة العراق، وسط منظومة خدمات مكتملة من الجهات الحكومية والتطوعية لضمان تقديم خدمات أفضل يستحقها ضيوف بيت الله الحرام.

خدمات عالية:

من جانبهم، أشاد الحجاج العراقيون بما لمسوه من خدمات عالية المستوى أثناء رحلتهم للحج، سواء في طريق الذهاب أو العودة أو في مكة والمشاعر المقدسة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمه، وأن يحفظ قادته وشعبه على ما يقدمون للحجاج.