أعلنت شركة “مانجا للإنتاج” التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، المنتجة للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة، عن نقل مقرها الرئيس إلى مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، والذي سيتم افتتاحه في عام 2024م.

وستوجد هذه الخطوة قطاعًا إعلاميًا جديدًا في المدينة، لتدعم مساعيها لصقل مهارات جيل جديد من المواهب السعودية المبدعة، وتمكين العقول اللامعة والشابة من العيش والتعلم والمشاركة والنماء، وستستفيد الشركة من منهجية المدينة الموجهة لدعم علاقات التعاون الدولية، والتي تقدم فرص إبرام شراكات جديدة مع المبدعين حول العالم.

وجهة المواهب السعودية:

وستكون شركة “مانجا للإنتاج” وِجْهة مفضلة للمواهب السعودية الشابة؛ لاستكشاف خدماتها المتميزة، واغتنام ما تقدمه من فرص قيمة في عالم الإبداع. وتعمل الشركة على تصميم وتأسيس ورش العمل في المدينة لتوفير برنامج تعليمي في قطاع الإعلام والمحتوى الإبداعي لتثقيف وتمكين وإلهام الشباب السعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الشركة تهدف إلى إلهام أبطال المستقبل، مشيراً إلى أن المقر الجديد في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية سيمكنهم من تعزيز نشر ثقافة الإبداع بين الشباب، وخلق الفرص وإلهام العقول المبدعة في هذا القطاع، بالإضافة إلى صقل مهارات الشباب السعودي الطموح.

حاضرة رقمية متقدمة:

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، أن المقر الرئيس الجديد لشركة “مانجا للإنتاج” متماشيًا مع رؤية المدينة الرامية لتكون حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، تضع الشباب السعودي في صلب أولوياتها، وستدعم أهداف المدينة رؤية المملكة 2030 الساعية لصقل مهارات الشباب السعودي ومنحهم فرصًا واعدة، وإلهامهم لتحقيق تطلعاتهم الإبداعية، علاوة على استقطاب المواهب العالمية.

وتعـد “مانجا للإنتاج” شركة رائدة في المملكة في قطاع الإعلام والمحتوى الإبداعي، وتعمل على صياغة محتوى ملهم وإيجابي يستهدف العديد من شرائح المجتمع محليًا وعالميًا، حيث أنتجت الشركة أول فيلم رسوم متحركة سعودي ياباني، الرحلة، بالشراكة مع “توي أنيميشن”، أحد أقدم إستديوهات الإنتاج اليابانية وأكثرها شهرة، وتوج فيلم “الرحلة” لحظة فارقة للقطاع الإبداعي في المملكة، وعرف الجمهور العالمي بأصالة الثقافة السعودية والقصص التاريخية لشبه الجزيرة العربية.

ابتكارات متعددة:

وستقدم “مانجا للإنتاج” إلى المدينة ابتكاراتها المتعددة، والتي تجمع بين القطاع الإبداعي والمعرفة الأكاديمية لدعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعية، والتنمية الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تقع في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع.