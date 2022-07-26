التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أقام ميتسوتاكيس مراسم استقبال رسمية لولي العهد.

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم إلى جمهورية اليونان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.