أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يمانع إلغاء الدوري المصري لـ موسم 2021/2022 رغم تصدر الزمالك للمسابقة برصيد 57 نقطة.

الزمالك كان فاز أمس السبت على نادي غزل المحلة في الجولة الـ25 بهدفين دون رد، كما استغل خسارة مطارده الأهلي من نادي بيراميدز بثنائية دون رد أيضًا في نفس الجولة.

إجهاد اللاعبين يجعل إلغاء الدوري ضرورة

وقال منصور في تصريحات إعلامية: ” أرحب بإلغاء الدوري المصري، انظروا إلى لاعبي كل الأندية يعانون من الإجهاد، خاصة لاعبي الأهلي، هل هذا هو مستوى عمرو السولية أو علي معلول؟، الإجهاد بالفعل واضح على الجميع”.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي مساء الخميس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021، ثم يواجه الأهلي فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري المصري، وفي نفس اليوم يلعب الزمالك مع فريق سموحة.