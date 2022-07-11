يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية أخذت مسارًا جديدًا بعدما أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، في الوقت الذي تعارض فيه كييف هذا الإجراء.

أوكرانيا ترفض مرسوم بوتين

وفي أول رد فعل رسمي أعلنت كييف أن مرسوم الرئيس الروسي بشأن منح الجنسية للأوكرانيين اعتداء على السيادة الأوكرانية.

ويقضي المرسوم بإعطاء “جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات”.

يذكر أنه في 27 أبريل، صرح الرئيس الروسي أثناء زيارة إلى بكين بأن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية. وقال الرئيس الروسي في تصريحات سابقة: “نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك”، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.

احتجاج أوكراني

وفي 25 مايو الماضي، وقع الرئيس الروسي بوتين مرسومًا يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا. ونددت كييف وقتذاك بالأمر، وقالت إن “خطة منح جوازات سفر روسية انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية”.

وأعلنت كييف أن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، واتهمت الكرملين بممارسة سلوك “إجرامي”.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن “الإصدار غير القانوني لجوازات السفر انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.