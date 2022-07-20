أصدر مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير، بيانًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر محرم 1444هـ.

رصد هلال شهر محرم

وتضمن البيان إيضاح المرصد للظروف العلمية لرؤية الهلال، والتي تفيد بأنه بعد اتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 ذو الحجة الموافق 28 يوليو 2022 حسب تقويم أم القرى تبين أن الاقتران 8:45 مساء بتوقيت الرياض، بينما الجمعة 30 ذو الحجة الموافق 29 يوليو 2022 ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7:2 ويغرب الهلال الساعة 7:49.

وأضاف أنه في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس عند الساعة 6:44 عند رجة 292 أي أن الهلال سيمكث بعد الشمس بمقدار 48 دقيقة ويكون ارتفاعه 10 درجات واستطالة 11:2 درجة.