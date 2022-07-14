تعيش تنزانيا حالة من الترقب بشأن ظهور مرض غريب، تتمثل أعراضه في نزيف الأنف، والحمى، والصداع ، والتعب، في منطقة ليندي، بعد تأكد السلطات الصحية أنه لا ينتمي للإيبولا أو الماربورغ أو الكوفيد – 19.

وفاة 3 أشخاص

وأعلنت السلطات التنزانية صباح اليوم، إرسال فريق متخصص من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب البلاد للتحقيق في المرض الغامض، بعدما أودى بحياة 3 أشخاص.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة التنزانية، إن الحكومة شكلت فريقاً من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول، داعيًا السكان إلى الهدوء”.

13 إصابة

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “رصدنا 13 شخصًا أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم”. وتابع : “نتائج اختبار المرضى تكشف عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد – 19، وقد شفي أحد المصابين ووضع الباقون في حجر انفرادي”.

اختلاط البشر بالحيوانات

يذكر أن الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، قد قالت أمس الأول الثلاثاء إن المرض الغريب، الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون نجم عن الاختلاط المتزايد بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي. وفي سياق متصل؛ أعلنت غانا الأسبوع الماضي، رصد إصابتين بفيروس ماربورغ، الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.