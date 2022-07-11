يُسخر مركز القيادة والسيطرة الحلولَ التقنية لحفظ أمن حجاج بيت الله الحرام حيث تتم متابعة رحلة الحاج منذ أن تطأ قدمه أرض المملكة حتى المغادرة.

مركز القيادة والسيطرة، حلول تقنية لحفظ أمن حجاج بيت الله الحرام.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/EnURcBLFcx — الأمن العام (@security_gov) July 11, 2022

8 آلاف كاميرا مراقبة

ويوظف المركز أكثر من 8 آلاف كاميرا موزعة على المشاعر المقدسة، وعلى المداخل في مكة المكرمة، وساحات المسجد الحرام، لرصد الحالة الأمنية لحجاج البيت الحرام، إضافة إلى التأكد من مسح الطرق لكيلا يكون هناك أي عائق يسبب كثافة مرورية على النقاط المركزية.

خدمات وتجهيزات مركز القيادة والسيطرة

وفي صالة المراقبة التلفزيونية رفعت الطاقة البشرية والتشغيلية لهذا العام؛ فوصلت كبسولات المراقبة إلى 25 كبسولة. وفي هذا العام استخدم نظام المعلومات الجغرافية إضافة إلى رصد كلب ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد غرفة القيادة والسيطرة في مشعر منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، أما الأخرى الموجودة في مزدلفة فتتولى الجانب التنسيقي لكافة الجهات المعنية.