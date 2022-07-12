وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 135 أضحية للنازحين في مخيم جو النسيم بمديرية الوادي التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 1.890 فردًا.

جاء ذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.

4 آلاف أسرة يستفيدون من الأضاحي

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.