تطرح الإدارة العامة للمرور مزادًا للوحات الإلكترونية غدًا الأحد عبر منصة أبشر.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا”.

الوصول لخدمة مزاد اللوحات عبر أبشر:

وأعادت الإدارة نشر طريقة الوصول للخدمة، وذلك عبر 3 خطوات هي:

الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

المرور يوضح شروط الحصول على تفويض للمركبات:

وأوضحت الإدارة العامة لـ المرور شروط الحصول على تفويض على إحدى المركبات، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وقال المرور في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “ينص نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المتابعين لديه سيارة باسم أخيه ويحتاج تفويضًا باسمه؛ نظرًا لأن رخصته منتهية وعليه مخالفات، وبحاجة لإخلاء مسؤولية أخيه عن السيارة.