استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مزايا البطاقة الرقمية في تطبيق وزارة الموارد البشرية لمنسوبي القطاع العام.

مزايا البطاقة الرقمية:

وبحسب الموارد البشرية، تشمل مزايا البطاقة الرقمية ما يلي:

– إثبات جهة العمل رقميًّا

– الوصول إلى مرافق الجهة التي يتبع لها الموظف

– الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بالجهة الحكومية

6 قرارات توطين:

وكان ‏وزير الموارد البشرية، أحمد سليمان الراجحي، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة أصدرت، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية.

وأضاف أن هذه المهن تتمثل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي ونشاط الفحص الدوري للمركبات ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة.

وأكد أن ذلك يأتي لتوفير مزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن، ولتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.