بالتزامن مع قرب وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في زيارته الأولى قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفان إنه لا ينبغي توقع إعلان بعينه بشأن الطاقة خلال زيارة الرئيس إلى المملكة.

ملف أمن الطاقة في القمة السعودية الأمريكية

وبحسب قناة العربية قال سولفان : إن الرئيس بايدن سيناقش ملف أمن الطاقة في السعودية ضمن قضايا أخرى.

وكان سولفان أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تعملان على تفاصيل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، لافتًا: إلى أن “بايدن سيكون صريحًا مع إسرائيل بشأن جهودنا لإبرام اتفاق نووي مع إيران”.

دعم الإمارات لسوق النفط

وفي وقت سابق قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن أبوظبي ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السعودية وأمريكا خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم.

وأضاف أن بلاده تريد المزيد من الاستقرار في سوق النفط وستلتزم بقرارات أوبك+، مضيفاً أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية وأمريكا إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية.