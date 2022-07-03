اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الأحد توزيع كسوة العيد الأضحى المبارك على مستفيدي الجمعية مع عيديات للأطفال، بالإضافة إلى توزيع بطاقات غذائية، أحذية ومستلزمات صحية للأم والطفل.

وبفضل الله بلغ عدد المستفيدين أكثر من 1900 مستفيد ومستفيدة.

إحدى صور التعاون المجتمعي

ويأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لسد حاجة الأسر وإدخال الفرح والسرور عليهم في عيد الأضحى المبارك، وهذا المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية التي دأبت إقامتها قبيل العيد.

كما أشارت المدير التنفيذي للجمعية عائشة العيوني إلى أن المجتمع السعودي مجتمع مبادر في تقديم العون والدعم، وما كسوة العيد وهذه المستلزمات إلا إحدى صور التعاون المجتمعي ولها انعكاسات إيجابية كبيرة.

دعم الفقراء والمحتاجين والأيتام

وأشادت العيوني إلى أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة والنشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني، مقدمةً شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.