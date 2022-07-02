بالرغم من إعلان مطار الملك خالد إنهاء أزمة التكدس التي حدثت أمس الجمعة وخدمة قرابة 87 ألف مسافر إلا أن المسافرين لم يقتنعوا بهذا الأمر مؤكدين أن الأزمة لا تزال قائمة وكان يجب على المطار الاعتذار وتعويض المسافرين الذين تأجلت رحلاتهم بدلا من التفاخر بعدد المسافرين .

تحمل المسؤولية

وقالت إحدى المسافرات : ” بدال ما تنزلون تغريدة تتفاخرون فيها بعدد المسافرين و إنكم “خدمتوهم” (بخدمات زي الزفت) خلوكم قد المسؤولية واعتذروا عالفوضى اللي صايرة و اتخذو الإجراءات اللازمة لعدم تكرار سوء التنظيم و الفوضى و التكدس اللي صار.” أما مسافرة أخرى فقالت :” اذا تبي تضيع فلوسك شنطك أغراضك سافر بفترة الحج وحقق رغباتك”.

محاسبة المسؤولين

وطالب أحد المسافرين بمحاسبة المسؤولين بالقول :” فضيحه اللي صار ويجب محاسبة المسؤول والمتسبب في التأخير والفوضى الكلام والاعتذار ما يوكل عيش” أما عبد الرحمن العامري فقال: ” كأنهم يقولون ترانا خدمنا 87 ألف مسافر لا أحد يزعجنا بالتكدس اللي صار الله يشغلكم ترى ما حنا فاضيين لكم..”

تأجيل الرحلات

وقالت نورة العنزي :” واللي أُلغيت وتأجلت رحلاتهم.. وش صار عليهم.. لا اعتذار.. ولا حتى جبر خاطر لهم. تصدقون رحلتي المفروض ١ يوليو الآن ٢ يوليو ولا أدري ارجع اليوم والا فيه مزيداً من الإلغاء والتأجيل.”.

مطار الملك خالد يعلن انتهاء الأزمة

وكان مطار الملك خالد أعلن انفراج أزمة التكدس التي شهدتها بعض صالات المطار يوم أمس الجمعة الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين المسافرين.

وقال المطار : ضيوفنا الكرام المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود لفت عنايتكم بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) تزامنًا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة. لكن هذا الإعلان لمن يشفي غليل المسافرين الذين تقطعت بهم السبل وتأخرت رحلاتهم لساعات وتكدسوا في المطار.