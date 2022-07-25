أكد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، أن وزارة التعليم حققت رغبة 33 ألف معلم ومعلمة في حركة النقل الخارجي.

وتابع خلال تصريحات إلى إذاعة الإخبارية أن الوزارة تحرص على الاهتمام بالبيئة التعليمية للمعلمين والمعلمات، مشيرًا إلى أن حركة النقل الخارجي “لم الشمل” شملت أكثر من 70%.

استقرار اجتماعي:

وأردف أن نقل “لم شمل” هام جدًّا بشأن الاستقرار الاجتماعي ويعكس حرص الوزارة على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين.

ولفت الحمادي إلى أن الوزارة تهتم بتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات باعتبارهم أساس العملية التعليمية.