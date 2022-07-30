أعلن مستشفى الملك سلمان عن فرصة تطوعية للتوعية المجتمعية الميدانية، موضحًا أن مبادرة التوعية عن الإصابات الشائعة في مفصل القدم والكاحل وطرق الوقاية.

وأشار المستشفى، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الفرصة تهدف لتوعية المجتمع عن أهمية العناية بالقدم والكاحل وكيفية اختيار الأحذية المناسبة واتباع الإرشادات للوقاية من إصابات القدم والكاحل وتصحيح المفاهيم الخاطئة لتحسين جودة الحياة.

مهام المتطوعين:

وتتمثل مهام المتطوعين في:

ـ تجهيز الركن التوعوي.

– توعية جماعية وفردية عن مخاطر الإصابات الشائعة للقدم والكاحل وطرق الوقاية منها.

– شرح كيفية اختيار الأحذية المناسبة.

– تقديم المطبوعات لزائري الركن التوعوي.

وتدور فعاليات المبادرة في مجمع السلام مول، في ساعات مرنة وأيام مرنة حسب التنسيق مع المتطوع.

ولفت المستشفى إلى أن قائد الفرصة هو محمد عامري.