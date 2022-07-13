جاء مسجد النجدي في جزر فرسان بمنطقة جازان، ضمن المرحلة الثانية لإعادة تأهيل المساجد التاريخية، في مشروع التطوير الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عمره 95 عامًا:

ويقول إمام المسجد علي بلعوص: إن المسجد تم تشيده في 16 سنة، وتبدأ قصته مع الشيخ إبراهيم النجدي التميمي، فهو فدم من حوطة بني تميم واستوطن هذه الجزيرة.

ويضيف خلال استضافته في قناة العربية: “يقال إنه وجد حبة لؤلؤ بحجم البيضة، واتجه للبحرين لبيعها إلا أنه لم يجد السعر المناسب لها، لكنه اتجه للهند، فوجد السعر المناسب، فأول ما شيد شيد هذا المسجد، وكان تشييده في 16 سنة”.

ويكمل: “نحن تكلم عن 95 سنة عمر المسجد هذا، وبعدين هذا المسجد أساساته كلها حجري، ومادة طلائه هي مادة جيرية تسمى بالجص”.

قمريات هندية تعكس الضوء:

ويشير إلى أنه يحوي بعض اللمسات الفنية الهندية، خصوصًا القمريات الهندية من الزجاج الذي يعكس الضوء، كما أن منبره يعكس الفن الهندي، كما يشمل 12 قبة.

ويتابع: “نحن غيرنا فقط البويات، لكن تصميمه ونقوشاته وهيئته وأشكاله كما وجد ما تغير فيه شيء، وكان يتميز بنقوشات كثيرة لكن بفعل الرطوبة والزمن والعمر صار فيه تغيرات”.

ويسترسل: “الآن دخل المسجد في المرحلة الثانية في مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد الأثرية، وجاءت الأوقاف لأخذ أطواله وأبعاده، إلا أن ذلك كان قبل كورونا وتم توقف العمل بسبب الجائحة، والآن سيتم استئناف العمل فيه”.

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية:

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتنفيذ المرحلة الثانية للمساجد من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

‏‎وتشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدًا تاريخيًّا موزعة على مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، تبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.