حسم رئيس النصر، مسلي آل معمر موقفه من التصالح مع ناديي الاتحاد والهلال بشأن قضيتي المغربي عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو.

تفاصيل قضيتي حمدالله وكنو

وتوترت العلاقة بين إدارة مسلي آل معمر وحمدالله والاتحاد، بعد التقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين، بسبب تسجيلات تؤكد التفاوض معه أثناء سريان عقده.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لـ4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، لتجديد عقده بعد توقيع عقود انضمامه إلى العالمي.

مسلي آل معمر يرفض محاولات الصلح

وأكد الإعلامي خالد البدر أن النصر رفض طلبات للتصالح مع الاتحاد والهلال، من أجل إغلاق قضيتي حمدالله وكنو بشكل نهائي، ولكن إدارة مسلي آل معمر رفض التصالح معهما للصالح العام.

وشدد البدر خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية، اليوم الجمعة، على أن مسلي آل معمر يرى أن التصالح في القضيتين سيمنح شرعية للأندية، لمخالفة اللوائح ثم البحث عن حل ودي.

ولفت البدر إلى أن نادي النصر لا يرغب في الدخول في صراعات مع أي ناد، ومستعد لفتح صفحة جديدة مع جميع الأندية، إلا أنه يجد في كل مرة التعدي على حقوقه، ما دفعه لاتخاذ هذا الموقف.