ارتبط اسم النجم المغربي أشرف بن شرقي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ابن شرقي يرحل عن الزمالك

وأعلن نادي الزمالك مؤخرًا عن رحيل أشرف بن شرقي رسميًّا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019، قادمًا من الهلال.

مفاوضات بين الاتحاد وأشرف بن شرقي

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي دخل في مفاوضات مع بن شرقي من أجل التعاقد معه، ولاقت هذه الأنباء تفاعلًا كبيرًا من الجماهير التي أبدت سعادتها بالصفقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك أشرف بن شرقي مسيرة مميزة، ما دفع الجماهير الاتحادية للتعاقد معه خاصة أنه سيوقع في صفقة انتقال حر، وطالبوا الإدارة بضرورة استغلال الفرصة وحسم الصفقة سريعًا خوفًا من انتقاله لأي ناد آخر.

وشارك بن شرقي في 109 مباراة مع الزمالك، وساهم في تسجيل 69 هدفًا، حيث أحرز 41 هدفًا وصنع 28 آخرين، وتوج بـ5 ألقاب، وهي؛ الدوري المصري، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي، ومرتين لكأس مصر.

وسبق أن خاض أشرف بن شرقي تجربة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال، إلا أنه لم يُقدم المستوى المتوقع، حيث شارك في 13 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وتوج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.