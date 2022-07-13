أعلن نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عن التعاقد رسميًا مع المدير الفني الكرواتي أنتي ميشا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

أنتي ميشا .. مسيرة مميزة

ونشر نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع أنتي ميشا عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم رياضي واحد.

وعمل أنتي ميشا كمساعد مدرب منتخب كراوتيا خلال الفترة من 2015 وحتى 2016، كمدير فني لمنتخب تركمانستان عام 2019، كما تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي الكويتي في 2020.

كما نجح المدرب الكرواتي أنتي ميشا صاحب الـ55 عامًا، في التتويج بالعديد من البطولات، وهي؛ الدوري الكويتي، كأس السوبر الكويتي وكأس ولي العهد الكويتي.

هبوط الفريق للدرجة الأولى

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة، ويهبط إلى دوري يلو بعد 12 موسمًا وسط الكبار.

وعلى الرغم من هبوط عنابي سدير لدوري يلو، وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع محليًا، إلا أنه ظهر بشكل مميز ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).