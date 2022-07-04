نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رسميًّا، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير.

التعاقد مع البرتغالي مطلب الجماهير:

وأعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024.

وكان التعاقد مع المدير الفني البرتغالي مطلبًا للجماهير خلال الفترة الأخيرة، حيث أشادت بقدارته وأكدت للإدارة الاتحادية، أنه سيُساهم في عودة الفريق إلى منصات التتويج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نونو سانتو.. مسيرة مميزة:

ويملك صاحب الـ48 عامًا مسيرة تدريبية مميزة، الأمر الذي يُطمئن الجماهير الاتحادية، حيث قاد العديد من الأندية الكبرى، ومن أبرزها؛ فالنسيا الإسباني، والثنائي الإنجليزي توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون.

وقاد نونو سانتو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون لتحقيق لقب التشامبيونشب موسم 2017/ 2018، والتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توج بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج 4 مرات.