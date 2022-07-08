عبر أحد الحجاج المنومين، عن سعادته الغامرة من تعامل الفرق الطبية معه، وذلك بعد نقله في قافلة طبية من المدينة المنورة إلى صعيد عرفات لأداء مناسك الحج.

#فيديو | "تعامل راقي، وبأسرع وقت تمت العناية" مشاعر الحجاج المنومين بعد نقلهم في قافلة طبية من المدينة المنورة إلى صعيد عرفات. #بسلام_آمنين #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/NTAB4P2X6t — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 8, 2022

تعامل راقٍ وعناية فائقة

وقال الحاج: “شهدت تعاملاً راقيًا من الأطباء وتعاملاً راقيًا من المساعدين، ومن المستشفى ككل”. وأوضح: “تعرضت لحادث انزلاق أثناء خروجي من الغرفة، وتم نقلي إلى المستشفى حيث تم إجراء الفحوصات السريعة اللازمة ليجدوا الأطباء إصابتي بكسر”.

وأشار إلى أنه بعد الإسعافات تبين أنه بحاجة لعملية جراحية، وحدد الأطباء موعدها في أسرع وقت”، لافتًا إلى أنه أثناء علاجه وجد عناية فائقة من الطاقم الطبي بالكامل والمستشفى.

جهود الفرق الطبية

ووصلت قافلة الحجاج المنومين القادمة من المدينة المنورة إلى عرفات، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج، وسط عناية مركزة ومتكاملة من الفرق الطبية.

ومع غروب أمس الخميس، بدأت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعدادًا للوقوف على صعيده الطاهر، في خير يوم طلعت فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده، ومن فاته عرفة فاته الحج.