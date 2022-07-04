أظهر مقطع فيديو نادر، مشاهد تاريخية للمشاعر المقدسة خلال موسم الحج قبل ٦٢ عامًا.

فيديو نادر وعالي الجودة لـ (المشاعر المقدسة..قبل ٦٢ سنة )

تم تصويره في موسم الحج لـ عام ١٣٨٠هـ – ١٩٦٠م ..

تصوير :- بعثة الحج الهندية 🇮🇳

الجزء : الثالث والأخير

الفيديو قرابة الـ ١٠ دقائق pic.twitter.com/PTI0hjdBXe — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 3, 2022

ووثق الفيديو الذي نشره حساب بعنوان “نوادر من التاريخ” على موقع “تويتر”، المشاعر المقدسة التي تم تصويرها من قبل بعثة الحج الهندية في موسم الحج بعام ١٣٨٠هـ الموافق لعام ١٩٦٠م.

جمال المشاعر المقدسة

واستعرض الفيديو الذي يقارب 10 دقائق، وبتعليق صوتي هندي، المشاعر المقدسة وجلوس الحجاج على عرفة، ووفود الحجاج الذين أتوا لأداء المناسك، فضلا عن تجمعات الناس سواسية من كل أنحاء العالم مصطفين للصلاة.

كما عرض الفيديو معلومات عن غار حراء الذي كان يختلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة ونزول القرآن عليه بواسطة الملك جبريل.